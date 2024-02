“Hamilton alla Ferrari dal 2025” | le news dall’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su italiasera

"Lewisdal". Sky Sportsanticipa il passaggio del 39enne pilota inglese dMercedes al Cavallinofine del Mondiale 2024 di Formula 1., vincitore di 7 titoli mondiali, secondo l'emittente britannica correrà con la Mercedes nella stagione che sta per cominciare e poi si trasferirà a Maranello dove, con ogni probabilità, sostituirà lo spagnolo Carlos Sainz e farà coppia con Charles Leclerc., secondo il magazine Autosport, è legatoMercedes da un contratto valido per il 2024 con un'opzione per il: il driver di Stevenage, quindi,fine del prossimo Mondiale potrebbe svincolarsi e cambiare squadra. La giornata cruciale potrebbe riservare novità ufficiali nel pomeriggio. Tutti i membri del team Mercedes sono stati convocati alle 14 per un briefing con il Team Principal Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison, come fa sapere la Bbc.