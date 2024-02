Hamilton a un passo dalla Ferrari nel 2025 | si attende l’ufficialità

Una gara non semplice per la Mercedes e per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Las Vegas . Il sette volte campione del mondo è stato coinvolto nel ... (oasport)

A Sepang è andato in scena lo Skakedown della MotoGP. Sulla carta doveva essere un test blindato, ma in realtà qualche informazione è arrivata dalla pista malese. Tre moto della KTM hanno dettato il p ...Un fulmine a ciel sereno ha scosso l'universo della F1: Lewis Hamilton lascerà la Mercedes per accasarsi alla Ferrari. Un autentico colpo di mercato a sorpresa, senza avvisaglie nelle scorse settimane ...Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025. Stavolta è più di un rumor. L'accordo sarebbe cosa fatta e dovrebbe essere annunciato già in ...