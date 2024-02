Hamas ha utilizzato ebrei israeliani per trasferire esplosivi e armi

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il gruppo palestinese . I cittadini, soprattutto nell’area di Gerusalemme, sono stati indotti a credere che stavano lavorando perche vivevano all’estero e non si rendevano conto che stavano lavorando per. Tutte le istruzioni per ritirare e consegnare pacchi o fondi, o