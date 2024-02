Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di giovedì 1 febbraio 2024)live dellatraoggi, giovedì 1 febbraio Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha definito l’Unrwa “la spina dorsale di tutta la risposta umanitaria a Gaza”. Diversi Paesi, tra cui l’Italia, hanno sospeso i fondi all’agenzia per i palestinesi a causa delle accuse di coinvolgimento nell’attacco dirivolte ad alcuni suoi dipendenti da. “Ieri ho incontrato i donatori per ascoltare le loro preoccupazioni e per delineare i passi che stiamo adottando per affrontarle”, ha fatto sapere Guterres. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 1 febbraio 2024, sullatra

Abbiamo delle linee rosse - ha scandito - tra cui: non porremo fine alla guerra, non ritireremo l'Idf dalla Striscia, non rilasceremo migliaia di terroristi''. Il primo ministro israeliano ha ...ma l’esercito israeliano continua a insistere perché anche i 630 rifugiati tra le macerie della scuola cattolica, intraprendano a piedi i 30 chilometri più pericolosi del mondo. «La guerra è una ...Rifiutandosi di mettere in discussione la Giornata della Memoria a causa di quel che sta succedendo a Gaza, Liliana Segre ha dichiarato: «Non penso, in quanto ebrea, di dovermi discolpare ...