Guerra in Medio Oriente | ultime notizie Usa | distrutta una stazione di droni Houthi | “Mar Rosso ora più sicuro”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 febbraio 2024 – Colpita nella notte unadei“sostenuta dall'Iran”, l’esercito statunitense distrugge 10 velivoli d'attacco. Poche ore prima, i guerriglieri avevano bombardato un cargo americano. "Questa azione proteggerà la libertà di navigazione” nel Mar– spiega in una nota diffusa su X il Comando Centrale Usa – “e renderà le acque più sicure e protette per le navi della Marina degli Stati Uniti e le navi mercantili”. Negli Stati Uniti, 70 città – tra cui Chigago e Seattle – chiedono il cessate il fuoco immediato nelladi Gaza attraverso l’approvazione di risoluzioni simboliche. Richieste che Biden continua a respingere. Segui la diretta qui sotto A burst of smoke erupts as an Israeli army self-propelled artillery Howitzer fires a round from southern ...