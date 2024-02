Guenda Goria diventerà mamma | l’intervista svela il nome del bebè in arrivo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Personaggi Tv,è incinta al terzo mese di gravidanza. Alcune problematiche di salute le hanno reso più difficile il sogno di diventare, ma fortunatamente non glielo hanno impedito.è al settimo cielo e ora sta pensando alche potrà avere il nascituro. (Continua dopo la foto…) Leggi anche:, poco fa la terribile notizia sulla gravidanza Leggi anche:di nuovo in ospedale dopo l’operazione: cosa le è successooggi L’attrice romanaè conosciuta al pubblico per la sua carriera sia al cinema che in televisione. Della sua carriera ricordiamo il suo ruolo nella ...