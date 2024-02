Guardie Wwf recuperano nel casertano rara cicogna nera ferita

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Caserta. Unada arma da fuoco è stata recuperata nel tardo pomeriggio di martedì 30 gennaio, ad un giorno dalla chiusura della stagione venatoria, in provincia di Caserta. Si tratta di un esemplare immaturo al suo primo inverno, munito di un localizzatore GPS sul dorso e di due anelli di riconoscimento alla zampa recanti l’indicazione del Paese di inanellamento, la Polonia. Due abitanti del luogo sono stati i primi ad avvistare l’animale in difficoltà e ad allertare legiurate venatorie e zoofile del Wwf, nucleo provinciale di Caserta, che sono giunte sul posto, hanno recuperato l’animale in difficoltà e lo hanno trasferito al Cras di Napoli per le dovute cure. Gli approfondimenti diagnostici hanno confermato che l’animale, impossibile da confondere con specie cacciabili, è stato vittima di ...