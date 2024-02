Guarda Ferrarese | operaio muore schiacciato da un furgone-cisterna

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 1 febbraio 2024) A, nel territorio di Riva del Po, un lavoratore sessantenne ha perso la vita sul luogo di lavoro. L'uomo, residente a Taglio di Po (Rovigo), stava svolgendo compiti di abbattimento di alcune piante di pioppo e di rimboschimento in un'area di proprietà privata. Da una prima ricostruzione, verso le 8.45 è rimastoda unmentre riforniva un trattore. Il 118 non ha potuto far nulla. Intervenuti anche i carabinieri e lo Spisal dell'Ausl di Ferrara per gli accertamenti su dinamica ed eventuali responsabilità, oltre al medico legale per una prima ispezione della salma richiesta dalla Procura di Ferrara.