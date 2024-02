“Guarda che è illegale…” Sinner | gaffe in diretta e imbarazzo | il video dello scivolone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Qualche momento di, durante la conferenza stampa tenuta da Jannikal rientro in Italia, dopo l’incredibile trionfo agli Australian Open. E no, stavolta Sanremo non c’entra niente. Archiviata la questione Festival, con il campionissimo di tennis che ha annunciato di essere concentrato sugli allenamenti declinando così l’invito di Amadeus, a creare un po’ di caos sono state le passioni dell’atleta, che ha raccontato di essere un amante delle serie tv. Peccato però che, nell’affrontare il tema, gli sia uscita di bocca qualche parole di troppo, dando vita a un siparietto subito diventato virale. “Ai ragazzi dico di stare attenti. Perché magari oggi uo sta male, ma sui social si postano foto dove va tutto bene. Io personalmente vivo meglio senza i social e continuerò a fare così”. Ha detto. Che ha poi ...