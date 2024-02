Gruppo Nvp chiude 2023 record | da ‘manifestazioni sportive’ +71%

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – Nvp, Pmi Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica che neli Ricavi consolidati, non soggetti a revisione contabile, si attestano a 26,7 milioni di euro, in crescita del 51% rispetto a 17,7 milioni di euro nel 2022. I Ricavi consolidati Italia ammontano a circa 22,50 milioni di euro, +36% rispetto a 16,5 milioni di euro nel 2022; i Ricavi realizzati all’Estero sono pari a 4,2 milioni di euro (16% del totale), in significativa crescita rispetto a 1,2 milioni di euro nel 2022, anche grazie all’importante contributo generato dall’accordo con Wta Media e Dazn Group Limited Uk per la produzione del Wta Tour. Il Valore della produzione consolidato è pari a circa 30,0 milioni di euro in significativa crescita rispetto a 20,3 milioni di euro nel 2022, in aumento del 48%. Si precisa che il perimetro di consolidamento comprende le controllate E.G. Audiovisivi S.r.l. e Produzioni Italia S.r.l., quest’ultima dal 14/09/, che hanno contribuito con Ricavi per 2,1 milioni di euro interamente realizzati in Italia. Ilrappresenta il quarto anno consecutivo di crescita dalla quotazione e beneficia del contributo positivo di entrambi i settori di riferimento: le “manifestazioni sportive” hanno generato ricavi per 21,9 milioni di euro (rispetto a 12,8 milioni di euro nel 2022), mentre le attività di “entertainment & moda” crescono del 7% attestandosi a 4,8 milioni di euro (4,5 milioni di euro nel 2022) grazie alla conferma delle nuove edizioni di prestigiosi programmi di intrattenimento quali Masterchef, Don’t Forget the Lyrics, DiMartedi ed all’ingresso nel portafoglio di nuovi programmi quali Comedy Match in onda su Canale 9 e In altre Parole in onda su La7, mentre per la Moda le sfilate di Alta Moda di Dolce & Gabbana tenutesi nelle splendide cornici di Ostuni e Alberobello in Puglia. Si evidenziano, inoltre, risultati importanti in termini di prestigiose commesse acquisite anche per la JV Hiway Media (partecipata al 50% e non oggetto di consolidamento), startup innovativa specializzata nello sviluppo di piattaforme OTT. Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di Nvp ha sottolineato: “Archiviamo un annoche testimonia nei numeri e nei fatti la capacità deldi agire da protagonista nel settore dei servizi di broadcasting offrendo ai grandi brand nazionali e internazionali l’elevato contenuto innovativo della nostra proposta progettuale. I ricavi, pari a 26,7 milioni di euro e quasi quadruplicati rispetto all’anno pre-quotazione, sono il risultato tangibile del valore generato dalla strategia perseguita in questi anni e dall’importante impegno in R&D per il continuo sviluppo tecnologico. Ma l’esercizio ha anche posto le basi per un’ulteriore spinta alla crescita, con l’acquisizione del ramo d’azienda di Euroscena S.r.l. e le rinnovate collaborazioni con la S.S. Lazio, Lega Pro Serie C, Wta Media (Women’s Tennis Association) e Dazn Group Limited Uk”. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .