Grillo junior | in aula il video di quella notte | “Si sentiva partecipe?” E Silvia se ne va

In un video il fondatore del M5S aveva sottolineato il comportamento della ragazza, e per questo è stato accusato di vittimizzazione secondaria. ... (repubblica)

Bongiorno, legale della 23enne: in quattro udienze ha subito 1.400 domande. La presunta vittima rispondeva agli avvocati della difesa dietro un paravento. Il suo racconto: "Ho visto tutto nero, il mio ...TEMPIO PAUSANIA – Dopo cinque drammatiche udienze, dopo ventotto estenuanti ore di domande su posizioni sessuali, slip, baci dati o non dati, alcol bevuto o non bevuto, Silvia si sente chiedere dalle ...La difesa: “Mostra che era consenziente”. Alla ragazza che accusa i 4 imputati, tra cui il figlio di Beppe Grillo, è stato consentito di non assistere alla proiezione del filmato ...