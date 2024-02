Greta Thunberg sotto processo a Londra VIDEO

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Diversi ambientalisti si sono radunati oggi nel cuore didi fronte alla sede della Westminster Magistrates Court, doveè comparsa in mattinata a piede libero per affrontare, con altri attivisti, la prima udienza di undinanzi alla giustizia britannica. L’accusa è di “disturbo alla quiete pubblica” e resistenza alle forze dell’ordine.anlände nyss till rätten i London.står åtalad för “störande av allmän ordning”, och om hon döms riskerar hon att få drygt 30 tusen SEK i böter.Vi håller tummarna för att hon blir dömd! ? pic.twitter.com/0lAuJduBCo— Erik Nieroth (@ErikNille) February 1, 2024 La 21enne attivista svedese, impegnata in giro per il mondo a denunciare la risposta ...

