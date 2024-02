Greta Rossetti svela un clamoroso retroscena sul fratello Joseph | pronto a fare la sua mossa con Perla Vatiero?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 1 febbraio 2024)ha rivelato aalcune confessioni che suoha fatto su di lei, anche in presenza di Mirko Brunetti, alimentando i rumors di un interesse da parte del ragazzo. Infatti, in un momento di conversazione nella casa del Grande, l’ex tentatrice non ha avuto problemi a confidarsi con la sua ex rivale in amore, rivelando anche aspetti piuttosto privati, e quest’ultima non è sembrata affatto infastidita, al contrario, ha voluto buttarla sul ridere. Non è tardata ad arrivare anche la reazione social di Josh, che ha lasciato un commento sotto un video in cui le due inquiline parlavano di lui. Grande: il racconto disu ...