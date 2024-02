Greenway | partono i lavori per sostituire parti del ponte nei pressi di via Castagneta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bergamo. La Giunta del Comune di Bergamo è al lavoro per realizzare alcuni importanti interventi di sistemazione e manutenzione di altrettante aree della città: il 5 febbraioper sistemare ildella. “Un cantiere piccolo, forse – commenta l’Assessore Marco Brembilla – che però risultacolarmente importante, visto che si trova in un luogo molto frequentato e apprezzato dai nostri concittadini. Ben 8 travi in legno lamellare sono dain quanto molto degradate e con diversi tratti ormai marci. In queste condizioni è importante intervenire con tempestività”. L’intervento prevede la verifica delle strutture lungo l’interae soprattutto l’intervento di manutenzione con sostituzione della pavimentazione con materiale ...

Campo Utili, partono i lavori di sistemazione e riqualificazione: Il primo lotto dei lavori, 1,3 milioni di euro, cofinanziato dal PNRR ...L’impianto è collegato alla pista ciclabile Greenway (grazie al ponticello che attraversa la ...praticato alla cittadella dello sport in un campo non omologato per le partite. La sistemazione delle ...Al Campo Utili di via Baioni partono i lavori. Questa mattina (29 gennaio 2024 ...Dato il collegamento alla pista ciclabile Greenway, è prevista anche una ciclostazione. Per quanto riguarda il verde, ...