Gratta e vinci | dolcetto o scherzetto fuori stagione | che delusione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 1 febbraio 2024), lo scherzo al contrario è stato proprio una gran bell’idea. Loro, però, non ne sono stati molto felici… Certe volte lo si fa per caso. Perché attirati da una grafica accattivante, magari, oppure perché guidati dall’istinto. In questo caso, non è accaduto nulla di tutto ciò. La protagonista di questa storia si è recata di proposito in un certo posto per comprare dei. Quindi, come direbbe Machiavelli, è stata in un certo senso artefice del proprio destino. PixabayLa donna in questione abita nel Mississippi, più precisamente a Tupelo. Gioca più o meno regolarmente e, nello scorso mese di novembre, si è recata presso una stazione di servizio nella contea di Lee per fare rifornimento, appunto, dei tagliandi a lei tanto cari. Non sapeva per quali valesse la pena optare, però, motivo per il ...