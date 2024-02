Grandi ristoranti | il contrasto all' evasione fiscale potrebbe passare dal setaccio delle foto a tavola condivise sui social

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo vuole combattere l'scandagliando iin cerca di post che testimonino un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati. «Molto spesso, professionisti o imprenditori vanno su internet, sui, e dicono siamo stati in vacanza alle Maldive, siamo stati in quel particolare ristorante», ha detto il viceministro in audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, dando un esempio di contenuti chero far scattareindagini. Un vero data scraping in cerca di spese sospette, campanelli di allarme che possono fornire elementi fondamentali per la lotta all'. Verrebbe da chiedersi quante cene al ristorante (e in particolare quelli più costosi) o quanti ...