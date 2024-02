Grande Fratello | Sergio e Greta tornano a punzecchiarsi poi arriva la confessione

Per Vittorio Menozzi è stata una settimana difficile nella casa del Grande Fratello. Spesso il gieffino è stato tirato in alcune discussioni che non gli appartengono, in questioni in cui non è mai ...Evidentemente Brunetti vuole finalmente mettere a tacere chi spera in un eventuale ritorno di fiamma con Perla.Neppure il santo patrono dell’Arenella, Sant’Antonio, poteva passare se non fosse stato presente lui, il boss Gaetano Scotto. E addirittura la “vara” sarebbe stata sistemata su una barca sulla quale s ...