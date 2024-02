“Grande Fratello” | il terribile gesto di Varrese e Garibaldi | il video incriminato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 febbraio 2024) News TV. Nella mattinata di ieri un nuovo teatrino ha visto al centro della scena Giuseppe, Massimilanoe Beatrice Luzzi. I due uomini si trovavano in cucina intenti a preparare la colazione. Occupati a tagliare un’ananas non hanno perso occasione per creare nuove dinamiche contro la Luzzi. Presa nuovamente di mira, i fan dell’attrice non ci stanno, e sui social si sono accaniti contro la produzione per chiedere la squalifica di Massimiliano, che si è resto protagonista di un. Leggi anche: “”, per il concorrente sta per arrivare la peggiore delle notizie Leggi anche: “” concorrenti beccati di notte. Potrebbe essere violazione del regolamento Massimiliano torna all’attacco Negli ...