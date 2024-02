Grande Fratello | Beatrice Luzzi commenta un aereo e scatta la censura | nominata una tragedia mondiale

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 1 febbraio 2024)ha parlato al2023 di una strage per fare un paragone con il suo percorso nel programma. Ma ciò è stato evidentemente ritenuto di cattivo gusto da parte della produzione del reality Mediaset, che ha provveduto immediatamente are l’attrice. E ciò ha colto alla sprovvista molti fan in ascolto, che volevano finire di sentire il suo discorso, ma sono stati interrotti sul più bello. E così si sono lasciati andare a feroci critiche sui social.2023: le parole dicome al solito ha ricevuto dai fan diversi aerei che hanno sorvolato la casa del2023 con dei messaggi di ...