Golf | spettacolo assicurato a Pebble Beach McIlroy torna in campo e sfida Scheffler

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Secondo “Signature Event” della stagione sul PGA Tour, si va sullo storicoLinks per l’AT&T Pro-Am. Field ristretto ad 80 giocatori, che si alterneranno i primi due giorni sui campi die Spyglass HillCourse, accompagnati dagli amateur, per poi disputare il weekend sul percorso più iconico in solitaria ersi per alzare al cielo uno dei trofei più ambiti della stagione. Scottiefa il suo debutto in questo storico evento, e guida unpartenti di grandissima qualità. Il n.1 dell’OWGR ha però un’esperienza a, risalente allo US Open 2019, dove mancò il taglio, ma non era ancora ilista di questi tempi. Esordio sul ...