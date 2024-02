GOLF E SOLIDARIETà | LA GARA PROMOSSA DA ROTARY E LIONS Falvo e Pietrolati brillano a Le Pavoniere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sabato 27 gennaio ladaper Prato ha unitoaprendo il fine settimana agonistico del circolo pratese. L’appuntamento ha permesso si raccogliere 2.000 euro che sono stati devoluti a una famiglia alluvionata di Prato. Edoardoha vinto lacon 73 colpi, uno solamente oltre il par. In prima categoria Luca(37) ha superato dimisura Costanza Alessandri (36) al termine di un avvincente testa a testa. Zhongyong Zhuge (33) ha completato il podio. Lotta all’ultimo punto anche in seconda categoria nella quale Andrea Morganti (39) ha avuto la meglio su Mattia Donati (38). Terzo Enzo Brogi (34). In terza Qi Wang (43) si è imposto su Massimo Breschi (39) e Jianrui Cai (37). Domenica ...