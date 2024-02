Godo | ecco il calendario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Festeggia i suoi 60 anni, il Baseball, con l’ennesima stagione in serie A, dove gioca ininterrottamente – fra A1 e A2 – dal 1992. Il piccolo miracolo sportivo continuerà con la partecipazione al girone D della A nazionale. Un format leggermente cambiato rispetto alle ultime stagioni: le migliori sei formazioni sono state inserite nel gruppo A, dal quale andranno ai playoff direttamente le prime quattro mentre quinta e sesta passeranno al secondo turno preliminare, dove affronteranno le due vincenti del primo turno preliminare, cui saranno ammesse le vincitrici dei gironi B, C, D ed E., ora affidato al manager cubano Iday Abreu Ruiz (foto), vuole vincere il suo girone, del quale è stato pubblicato il. In tutti i gruppi, escluso quello Elite, si giocano due partite di 9 inning o al sabato (ore 15 e 20) o la domenica ...