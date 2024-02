Gli italiani sanno poco di finanza | e ci rimettono

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Non conosciamo, quindi non rischiamo. Si può tradurre così l’atteggiamento deglidavanti alla gestione delle proprie finanze. Per l’80% è un’azione troppo complessa (dati Consob). Siamo, in maggior parte, un popolo incompetente dal punto di vista finanziario. Qualche esempio? Il 41,6% non distingue tra azioni e obbligazioni e il 35% non sa come opera il tasso di interesse attivo su un conto corrente (Rapporto Assogestioni-Censis). Poca conoscenza, unita all’incerta situazione economica mondiale degli ultimi anni e alla corsa dell’inflazione, hanno sicuramente influito sull’atteggiamento davanti alla gestione dei soldi. Glitengono fermi miliardi di euro sui conti correnti: quasi 2 miliardi secondo uno studio di Associazione Bancaria Italiana. E tra gli investimenti il preferito resta il mattone. Perché? “Spendo oggi o risparmio per ...