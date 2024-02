“Gli eredi di Silvio Berlusconi hanno messo in vendita Villa Certosa in Costa Smeralda per 500 milioni di euro” | la rivelazione del Financial Times

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Vendesi. La residenza diin, divenuta iconica nell’immaginario collettivo, è in. Lo rivela il, secondo cui glidel leader di Forza Italia scomparso nel giugno del 2023 avrebbero deciso di mettere sul mercato l’immobile, pezzo forte dell’tà del Cavaliere, alla cifra di 500di. L’annuncio è stato riportato in prima pagina dal prestigioso quotidiano britannico, che cita fonti vicine all’operazione. Laè situata sulladella Sardegna ed è nota per aver ospitato leader mondiali:, ricorda il giornale, invitò ...