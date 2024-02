Gli agricoltori bergamaschi protestano in strada | la Coldiretti a Bruxelles | e in Regione bagarre Lega-Pd

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Non si placano le proteste degli, decisi a mantenere dritta la linea sulle sfilate dei trattori per le strade lombarde, come sta accadendo anche in molti altri Paesi europei, per far sentire la propria voce e chiedere una profonda revisione del Green Deal, l’insieme delle iniziative politiche proposte dalla Commissione europea per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e che, tra gli altri interventi, prevedono una nuova normativa sul monitoraggio dei suoli, un regolamento sulle piante prodotte mediante tecniche genomiche e misure per ridurre i rifiuti alimentari. E se a Melegnano, nel Milanese, il presidio degliha preso di mira da giorni la zona dell’ingresso dell’A1, martedì una trentina di trattori ha dato vita a un sit-in di protesta firmato “Riscatto agricolo” anche a Cologno al Serio: l’obiettivo è ...