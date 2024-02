Gli agricoltori abbattono una statua storica davanti all' Eurocamera a Bruxelles

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Lafa parte del complesso monumentale John Cockerill, in memoria del pioniere dell'industria siderurgica e della ferrovia in Belgio. È stato anche affisso il cartello "Popoli d'Europa, dite no al dispotismo"

Al via il terzo giorno di presidio dei trattori sulla Binasca . Tutto per ora si è svolto senza incidenti ma si sono creati forti disagi alla ... (ilgiorno)

strade bloccate e roghi in piazza . In occasione del vertice straordinario dei 27 sulla revisione del bilancio comune, un migliaio di trattori stanno ... (ilfattoquotidiano)

Bruxelles è invasa dai trattori degli agricoltori in protesta . Sono circa un migliaio quelli entrati nella capitale del Belgio, in particolare in ... (ilgiornaleditalia)

Seconda notte al porto di Cagliari per i pastori e gli agricoltori dell'Isola che da martedì mattina occupano la spazio antistante al varco dogana per protestare contro le politiche agricole ...Dilaga la protesta degli agricoltori in Europa contro l’Ue, che vuole imporre il Pac (Politica agricola comune) e contro le politiche sul Green Deal (transizione verde), a scapito del mondo agricolo.La polizia usa gli idranti per spegnere i falò. La premier estone Kaja Kallas, è arrivata a piedi all'Europa Building: "E' stato un po' difficile entrare" ha detto ai giornalisti. Il sospetto degli ...