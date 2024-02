Girona-Real Sociedad sabato 03 febbraio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Txuri-urdin attesi a Montilivi

In Spagna sono andate in scena questa sera le sfide di Coppa del Re, trovano la qualificazione agli ottavi di finale Real Madrid, Atlético... (calciomercato)

Le parole di Michel , allenatore del Girona , sugli obiettivi della squadra dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid Michel ha parlato in ... (calcionews24)

Liga - Girona e Real Madrid campioni d’inverno : continua la sfida

Girona e Real Madrid arrivano a pari punti al titolo di campioni d’inverno in Liga: continua il duello in vetta alla classifica In Liga prosegue ... (calcionews24)