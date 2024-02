Giovanile Lastrigiana in forma Scandicci | buon pari

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nel campionato categoria Giovanissimi Regionali Elite anno 2009 sono due le capoliste amerito. Affrico e Sporting Cecina guidano la classifica, vittoriose rispettivamente 4-3 sul Giovani Fucecchio e 2-0 contro l’Arezzo Academy. E’ invece rimasto indietro il Tau Altopascio, che non è andato oltre l’1-1 nella sfida alla Cattolica Virtus. In goleada il San Miniato, 11-0 con l’Armando Picchi, e la Sestese, 6-1 sul campo del Venturina. Nella parte bassa della classifica sfide al cardiopalma con il Csl Prato che ha battuto 1-0 il Lido di Camaiore allontanandosi dalle posizioni pericolose. Il Poggio a Caiano si è arreso per 2-1 a unain. Hanno pareggiato 1-1, rimanendo quindi appaiate al settimo posto,e Capezzano Pianore al termine di una bella partita. Negli Allievi B regionali un altro ...

