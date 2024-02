Giovani | Servizio civile universale | al via candidature per “Io non rischio”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) È disponibile sul sito del Dipartimento per le Politicheli e il, il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in oltre duemila progetti dida realizzare tra il 2024 e il 2025, in Italia e all’estero. Per il secondo anno consecutivo, tra i programmi è presente anche quello dedicato alla campagna “Io non”, promosso da Anpas, in collaborazione con il Dipartimento della Protezionee la Fondazione Cima. Per quanto riguarda la Regione Lazio, il progetto di interesse è “Io non365: la comunicazione 2”. Saranno selezionati otto volontari, di cui sei da impiegare nelle due sedi romane del Dipartimento (e due presso la Fondazione Cima a Savona) che ...