Giovane aggredisce due negozianti | Problemi da un anno | abbiamo paura

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "Chiediamo aiuto perché vogliamo lavorare liberamente e senza minacce". La frase è detta all’unisono da due donne, titolari di un bar ed una tabaccheria lungo viale della Libertà che da oltre 1denunciano una situazione di esasperazione causata da un ragazzo migrante che, domenica notte, è passato però alle minacce fisiche; strattonando una delle due donne gettandola a terra e afferrando all’altezza del collo l’altra stringendo fortissimo la felpa. Una situazione di pericolo che viene denunciata pubblicamente dopo averlo fatto già con istituzioni e forze dell’ordine. Il ragazzo, che si trova probabilmente in una condizione di forte disagio psicologico, ha deciso di utilizzare un albero lungo il parco a valle come suo armadio. E pretende di entrare ed uscire dagli esercizi commerciali come se fossero casa sua e ugualmente quasi tutte le notti si accampa di ...

