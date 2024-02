Giornata Nazionale delle Vittime civili di guerra | Comuni e principali istituzioni si illuminano di blu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Istituita con la legge 25 gennaio 2017 n. 9, per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzione sul dramma che vivono idi tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati Il 2023 è stato anno un tragico: 33.846 ledei 31 conflitti armati in corso nel

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - Il 2023 è stato anno un tragico: 33.846 le Vittime civili dei 31 conflitti armati in corso nel mondo. Un numero che non ... (liberoquotidiano)

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Il 2023 è stato anno un tragico: 33.846 le Vittime civili dei 31 conflitti armati in corso nel mondo. Un numero che non ... (calcioweb.eu)

Nella giornata dedicata agli innamorati, il 14 febbraio il Museo Nazionale del Cinema propone, ai visitatori che si presentano in coppia, una scontistica nella formula 2x1: sarà possibile visitare la ...Nel primo pomeriggio, il numero 4 al mondo e la Nazionale di tennis che ha vinto la Coppa Davis ...tutti seduti in prima fila. Ma la star della giornata, oltre a Sinner e ai suoi compagni, è ...Istituita con la legge 25 gennaio 2017 n. 9, per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzione sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conf ...