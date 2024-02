Giornata delle vittime civili delle guerre Il monumento a Petrarca illuminato di blu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Comune di Arezzo aderisce allaNazionalee dei conflitti nel mondo che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzione sul dramma che vivono idi tutto il mondo coinvolti ine conflitti armati. Ladi quest’anno assume un particolare significato a causa del drammatico contesto internazionale: nell’ultimo anno sono state oltre 33mila lecoinvolte nei 31 conflitti in corso nel mondo. Un numero diche non era così elevato dal 2010, fortemente condizionato dal protrarsi del conflitto ...

Domenica pomeriggio la Pro loco di Bedizzano organizza una festa in maschera all’oratorio don Guido, con sfilata di mascherine e merenda per i bambini. Gli adulti potranno partecipare con un aperitivo ...Il Parco della Maremma organizza l'evento "Ramsar Day: Trappola con gli stivali" per celebrare la Giornata Mondiale delle zone umide. Sarà possibile visitare il Padule della Trappola, una zona umida d ...Le previsioni meteo per Venerdì 2 Febbraio a Siracusa indicano un andamento costantemente variabile delle condizioni atmosferiche durante l’arco della giornata. Durante la notte, il cielo sarà per lo ...