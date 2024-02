Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024 | Italia 1° nel medagliere a Gangwon Roda | “Risultati premiano investimenti”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Faccio i complimenti a tecnici e atleti per iraggiunti. Stiamo investendo molto in tutti i settoridelle varie discipline e iquesta scelta”. Lo ha detto il Presidente FISI, Flavio, commentando il primo posto dell’neldella quarta edizione dei, in Corea. La spedizione azzurra ha collezionato diciotto podi complessivi. Sono undici gli ori, un numero record perché nessun Paese era mai riuscito a superare quota 10 nelle precedenti manifestazioni. Ad impreziosire il bottino anche tre argenti e quattro bronzi. Un traguardo mai raggiunto da una spedizione CONI nella storia degli ...

L'Italia si è qualificata con entrambe le squadre di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un fatto che non accadeva da dodici anni, visto che a Rio 2016 e a Tokyo 2020 era assente la fo ...Conclusi oggi i Giochi Olimpici Giovanili Invernali in Corea del Sud (con il 7° posto della staffetta mista azzurra del fondo): con 11 titoli e 18 medaglie complessive, la spedizione tricolore ha ...Decade l'aggiudicazione di Ticketone in Ati con Mca Events nella procedura di partenariato pubblico privato per la riqualificazione del palazzetto ...