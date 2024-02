Gio Evan | video intervista Ribellissimi | «Grande carenza di Bellezza | oggi ribellione è anticonsumistica»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La nostraa Gioper il nuovo disco: ci ha raccontato tante cose interessanti, dal titolo aldi Susy, fino al tour nei teatri con uno spettacolo in cui farà emergere il suo lato da scrittore Vi presentiamo la nostraa Gio, in occasione dell’uscita del nuovo disco(Capitol Records Italy / Universal Music Italia). L’artista ci ha raccontato la scelta del titolo, da cosa trae ispirazione quando scrive e il diverso approccio quando si trova di fronte al testo di una poesia e quello di una canzone. Ci ha parlato anche delclip di Susy, brano che ha accompagnato la release dell’album, girato a Napoli. In tour nei teatri in primavera con ...