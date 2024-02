Getta acido su una mamma e i due figli piccoli in auto | È scappato | lo avete visto?

Lo scorso 5 dicembre una donna aveva accusato il marito di averla sfregiata al volto e al collo con l’acido. Era accaduto in via Tiepolo a Palma di ... (ildifforme)

Ha confessa to di avere gettato lei l'acido addosso la marito dopo averlo attirato in una trappola nella loro abitazione, la donna che lo scorso 5 ... (tg24.sky)

Lanciò verso di loro acido , sfregiandole, per dissidi di famiglia . Le vittime avevano 17 e 23 anni e la responsabile dell’accaduto, per i giudici, è ... (feedpress.me)

L'aggressione. Getta l'acido contro la ex. Era stato arrestato ad agosto per stalking

Fermato un 25enne in libertà da settembre con divieto di avvicinamento. La ragazza, 23 anni, non è in pericolo di vita. Lui la minacciava da ... (247.libero)