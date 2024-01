«Gesù effeminato e offensivo» | il caso dello scandalo sul poster delle Confraternite di Siviglia per Pasqua

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ildiscelto per la Settimana Santa ascatena l’ira degli ultraconservatori spagnoli, inorriditi di fronte a un’opera artistica che – a loro avviso – rappresenta un«troppo» e, pertanto, «». Riuscire ad accontentare tutti quando si tratta di interpretare il volto del divino in chiave moderna, spesso genera turbamenti. Basta pensare a quando, sempre in Spagna, è scoppiato lodopo che una parrocchia ha deciso di promuovere incontri di «cristologia femminista» lanciando un manifesto che sostituiva il Cristo in croce con una donna nuda. Ilche ora fa discutere unanazioni più progressiste sul fronte dei diritti civili è l’artistano Salustiano ...