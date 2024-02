Geolier | nemmeno il napoletano di Raiz e Alma Megretta era ortodosso

(Di giovedì 1 febbraio 2024), la lingua è viva, mutevole, si contamina. Sin dal placito di Capua Dall’epoca del placito di Capua la lingua è qualcosa di vivo che sfugge pervicacemente alle regole. I monaci benedettini che nell’Alto Medioevo disquisivano sui confini delle proprietà dell’abbazia benedettina scrivevano in un linguaggio che assomigliava molto più alla vulgata quotidiana del popolino piuttosto che al latino aulico dei giuristi e dei copisti. Il famosissimo “Sao ko kelle terre” ne è una lampante dimostrazione. Ci dice semplicemente che la prima frase della letteratura italiana era una frase della strada, in una sorta di dialetto volgare scomposto formato con le parole usate ogni giorno dal volgo e trascritte cosi come venivano pronunciate, senza ristrettezze fonetiche, una lingua non certo emanazione di un dell’élite o di un’accademia linguistica dell’epoca. Lo stesso Dante ...

Il rapper in questione il napoletano lo sa, lo parla, lo canta, ma non lo sa scrivere. Così facendo, inconsapevolmente, lo relega lingua di serie B, senza ...Il brano di Maninni scambiato con una dei Måneskin, i versi inventati, la parola “amore” usata 55 volte per descrivere i testi in gara. Abbiamo interrogato ...Visto che la canzone di Geolier in gara a Sanremo 2024 è totalmente in napoletana, Barbara d'Urso ha deciso di tradurla per il pubblico ...