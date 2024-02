‘Gemito | lo scultore folle’ | venerdì su Rai 5 il documentario che racconta l’artista dei vicoli di Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Chi era Gemito? Un artista geniale o una mente malata illuminata ogni tanto dalla luce del talento? Un artista ancorato al passato con la sua ricerca ossessiva del realismo, oppure un precursore della modernità che aveva intuito il destino dell’arte, portare il realismo verso l’assoluto ideale? Era un trovatello abbandonato appena nato e plasmato dai chiaroscuri di, o un artista pienamente europeo, che potrebbe essere accostato a Rodin e Medardo Rosso? A tutte queste domande cerca una risposta il”Gemito, lofolle”, in onda2 febbraio alle 19.25 su Rai 5. Per rispondere si deve partire dall’idea della ”scissione”: la vita di Gemito è, infatti, divisa in due parti, esattamente come scissa in due parti era ladove ha vissuto. Da una parte la città ricca, ...