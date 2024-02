GDPR | la privacy nei luoghi di lavoro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, in breve(General Data Protection Regulation), è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018. Con il regolamento europeo non è richiesta una legge di recepimento nazionale diversamente da ciò che accade in caso di direttive europee. La previsione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati ha comportato la modifica della normativa sulla(Dlgs n. 196/2003). Si ha un rafforzamento della precedente normativa con la previsione di nuovi diritti in capo ai soggetti interessati. Le novità che vengono introdotte dalderivano da alcune circostanze ben precise: • la mole di dati personali a disposizione; • l’evoluzione tecnologica che caratterizza sempre ...