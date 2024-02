Gb | sì Stato Palestinese ma stop guerra

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 22.10 La Gran Bretagna potrebbe riconoscere ufficialmente unodopo un cessate il fuoco a Gaza senza attendere l'esito di negoziati,tra Israele e Hamas su una soluzione a due Stati Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, David Cameron,in una intervista all'Associated Press riportata sul sito dell'agenzia Usa. Cameron ha precisato che nessun riconoscimento finché Hamas rimane al potere a Gaza, ma che potrebbe avvenire mentre sono in corso i negoziati tra israeliani con i leader palestinesi.

Il segretario Antony Blinken ha chiesto al dipartimento di Stato di valutare le opzioni politiche per il possibile riconoscimento da parte Usa e ... (ilgiornale)

Possiamo dire ad alta voce che forse sarà fatta giustizia? Dopo quasi un secolo di occupazioni illegali e lotte per la libertà, finalmente gli ... (ilgiornaleditalia)

Biden studia come riconoscere pari dignità ai palestinesi, e in tanto sanziona i coloni israeliani. Usa sempre più lontani da Bibi. Samer Sinijlawi ... (huffingtonpost)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firmasi olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasinin ana binasini basan kisi, içeridekileri rehin aldi. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.La Casa Bianca sta studiando come riconoscere pari dignità ai palestinesi, anche un modo per mettere massima pressione su Bibi Netanyahu. Samer Sinijlawi ...La nuova dottrina Biden potrebbe essere il più grande riallineamento strategico nel Medio Oriente dai tempi del trattato di Camp David del 1979 ...