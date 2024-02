Gazebo selvaggio | a Napoli associazioni sulle barricate | “Anche rischio sicurezza”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiTavolini che invadono, dehors che sconfinano.come bombe innescate, dopo l’incendio doloso al Vomero. Aè guerra per gli arredi esterni di bar, pizzerie e pub. Cittadini enon si tengono più. Si moltiplicano i tavolini, maproteste e denunce. Cittadinanza attiva in difesa di, dopo il rogo di via Scarlatti, ha chiesto un intervento a prefetto e sindaco. Si invocano controlli su tutti i dehors del territorio cittadino. L’obiettivo è la tutela di salute edella popolazione. Si punta il dito su queste strutture, dove abbondano plastica ed impianti elettrici ‘volanti’. E poi c’è la presenza dei funghi per il riscaldamento a gas. E per fortuna che, due giorni fa, al Vomero i titolari avevano rimosso l’impianto, alla ...