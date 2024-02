Gaza | Stati Uniti valutano il riconoscimento dello Stato palestinese Atteso l' ok di Hamas per tregua di 6 settimane

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gli Usa starebbero valutando la possibilità di riconoscere lo. Secondo il sito americano Axios, il dossier sarebbe sul tavolo del segretario diBlinken. Se confermata, cambierebbero tutti gli scenari nella guerra in Medio Oriente e per Benjamin Netanyahu potrebbe essere il co

Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – C'è anche l' Italia tra i Paesi che hanno bloccato i fondi all' Unrwa . Ad anunciarlo in un post su X ... (dayitalianews)

L’opinione pubblica in Israele è sempre più frustrata dall’assenza di sbocchi riguardo la liberazione degli ostaggi tenuti a Gaza da Hamas.La guerra a Gaza gli aggiornamenti in tempo reale di oggi, 1 febbraio 2024. Atteso per oggi, al Cairo, un leader di Hamas per discutere di una nuova tregua.L'obiettivo è offrire un ambiente sicuro e promuovere la pace e la solidarietà internazionale. Un gruppo di bambini palestinesi di Gaza sarà curato all’ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano. Il ...