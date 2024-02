Gas russo | quanti miliardi costa rinunciarci

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Anche questo inverno, ora che è freddo al Nord, si notano rincari persino di 2mila euro (su base annua) nelle bollette. L’unico vantaggio vero rispetto ai paesi asiatici che l’Europa aveva era che riceveva il gas per gasdotto, quellomeno al mondo, il gas. Sono riusciti a sostituirlo in larga parte con quello liquefatto che arriva dagli Usa e Qatar per nave eil triplo. Il bello è che poi la Russia stessa ora ce ne continua a vendere ad un prezzo doppio, perché lo compriamo “sul mercato”, che è quello del gas liquefatto e poi rigassificato per nave. Il gas che arrivava invece per gasdottova meno, non solo perché quelloè estratto nel mondo tradizionale e non con il “fracking” (“fratturazione idraulica…”), ma perché non devi liquefarlo, caricarlo su una nave, attraversare ...