Galassie | il James Webb Space Telescope ne svela la struttura

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Le immagini divulgate, catturate con il maestosono la complessainterna di 19. Offrono uno sguardo senza precedenti sulla disposizione di polveri e stelle La collaborazione internazionale di scienziati responsabili del telescopio spazialeha presentato 19 nuovi ritratti dia spirale. Queste immagini non solo incantano per la loro bellezza, mano anche la disposizione intricata di polveri, gas e stelle all’interno di questi vortici celesti. Le nuove immagini sono il frutto del progetto PHANGS (Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS), un ambizioso sforzo di ricerca che coinvolge più di 150 astronomi ...