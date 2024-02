Gaeta Morte Vincenzo Ciano “Cianiello” | le critiche al sindaco Leccese per la definizione “re dei folli”

(Di giovedì 1 febbraio 2024)– Non è stata senz’altro un buona giornata quella che mercoledì ha trascorso ildiCristian. Ladi un’icona didegli ultimi decenni,, detto “”, presso una struttura assistenziale di Belmonte Castello in cui viveva da oltre 20 anni, in provincia di Frosinone, era stata resa nota L'articolo Temporeale Quotidiano.

GAETA – Buono ma impertinente, generoso ma (ingiustamente) un ostacolo. Gaeta piange in questi giorni un suo figlio, Vincenzo Ciano, per tutti “Cianiello”, da anni ospite di una struttura assistenzial ...Padre e figlio si sono ribaltati con l’auto vicino al punto in cui morì l’insegnante frusinate Roberto Vitelli, investito in bici due anni fa e commemorato domenica con ...Ora, Gaeta è sotto accusa per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti ..."Avrebbe dovuto prendere - rivela la 25enne di Bologna - il posto del maestro Lino alla sua morte. Ma, dopo essersi ...