G7 | bilaterale Meloni-Kishida a Tokyo il 5 febbraio per passaggio consegne

La premier Giorgia Meloni in Turchia: prima dell’incontro col leader turco, la visita al mercato più grande e antico della città. «Venite in ... (corriere)

Il No di Saïed al Governo Italiano: "La Tunisia non accetterà l’insediamento di migranti africani sul proprio territorio".Una mattinata intensa anche per la premier Giorgia Meloni che, dopo il bilaterale notturno di ieri, 31 gennaio, con Viktor Orban, ha avuto anzitutto un altro incontro proprio con l’omologo ungherese, ...BRUXELLES - Colloquio tra Emmanuel Macron e Viktor Orban in serata all'hotel Amigo, dove il premier ungherese si è recato alle 22.30 circa dopo aver presenziato alla protesta degli agricoltori al Parl ...