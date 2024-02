Futuro Gaetano | è fatta per la cessione | resta in Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gianlucaal centro del mercato in queste ultime ore, il talento del Napoli potrebbe cambiare squadra in extremis. AGGIORNAMENTO ORE 14.30: Sky Sport parla di un accordo totale peral Cagliari. L’operazione si farà in prestito secco fino a giugno, si aspettano solo le visite mediche e la firma sul contratto. ORE 11.00: Ultime ore di calciomercato per i club diA, c’è tempo fino alle ore 20 di questa sera per chiudere le ultime trattative rimaste in sospeso e per ricercare i rinforzi tanto agognati. Il Napoli è stato certamente uno dei club più attivi, con ben quattro acquisti effettuati, sebbene alla fine non sia arrivato il difensore centrale tanto invocato da tifosi e dallo stesso Walter Mazzarri. Gli affari in entrata, per gli azzurri, dovrebbero essersi conclusi, ma non si esclude ancora qualche movimento per ...