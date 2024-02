Futsal A2 Dozzese | crollo interno con l’Olimpia Non basta la verve del generosissimo Kakà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nell’ultimo incontro casalingo alla palestra Cavina, è arrivata una vera e propria debacle con i gialloblù che sono stati sconfitti 7-4 dalRegium in occasione della terza giornata di ritorno di un campionato sempre più avvincente. La formazione emiliana dopo aver battuto la squadra di Vanni in Coppa Italia, ha concesso il bis facendo risultato in trasferta. Match dominato dagli ospiti in vantaggio 5-0 alla fine della prima frazione con le reti di Halitjaha e le doppiette di Mazzariol e Ruggiero. Nella ripresa colpo di codache segna 3 gol, provando a riaccendere l’entusiasmo e le possibilità di ribaltare il tutto da parte dei padroni di casa. Niente da fare: la chiudono ancora Ruggiero e Halitjaha con il solitoa rendere meno amara la sconfitta finale. Un passo falso che allontana la squadra di Vanni dalla ...