Furto in casa col gas soporifero | vittima un commerciante di Ardea

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – A Tor San Lorenzo, un giovaneha subito unmentre dormiva, cadendodi una tecnica criminale sofisticata. I ladri, dopo aver introdotto un gasnell’abitazione del quarantenne, hanno razziato preziosi beni, tra cui un costoso orologio Rolex e abiti firmati, per poi dileguarsi con il suo SUV Mercedes (nella foto). Il, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ha lasciato la comunità locale in allarme per l’audacia e la pericolosità del metodo utilizzato. L’uso di gas addormentante rappresenta un’escalation nel modus operandi dei furti in zona, segnalando un aumento della premeditazione e della pericolosità dei crimini locali. Il giovane, figlio di un noto esponente politico locale e attivista del PD, è rimasto ...