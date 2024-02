Furia da tribunale | tanti acidi italiani Cazzullo se la prende con Sinner? Chi lo smentisce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Da giorni Aldopunta il dito contro Jannik. Il motivo? La sua residenza a Montecarlo. Eppure è Francesco Merlo a negare la sua tesi. "L'Italia non tassa la cittadinanza, ma la residenza. E non capisco qualedamorale spingaa processare un ragazzo che non viola le leggi, non evade le tasse, non commette reati", premette la firma di Repubblica senza mai citarema rispondendo a un lettore. In ogni caso la frecciata al collega sembra palese: "Non so perchéviva a Montecarlo, non so dove si alleni né quanto tempo passi in Italia. Immagino che la professione che onora faccia di lui un giramondo". Insomma, "penso che, come tutti, abbia il diritto di risiedere dove gli ...